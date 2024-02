Reggina, Fenice sulle montagne russe: Perri entra e la salva, a Licata da 2-0 a 2-3

StrettoWeb

Dal potenziale incubo al sospiro di sollievo. Dopo una partita sulle montagne russe, la Fenice Amaranto vince per 2-3 a Licata. Decisivo l’ingresso di Perri, che in pochi minuti ribalta il doppio vantaggio siciliano maturato nel primo tempo. Così la squadra dello Stretto evita un’altra clamorosa figuraccia, che questa volta sarebbe stata troppo per quanto visto nel primo tempo.

Licata-Fenice Amaranto 2-3, la cronaca della partita

Il primo tempo, infatti, è inguardabile, sulla falsariga del match al Granillo contro il Portici. Fenice non pervenuta. Puntualmente, superata la prima porzione di campo, arriva il recupero del Licata e la ripartenza letale. La squadra siciliana si infila per vie centrali con una facilità disarmante, grazie alla gentile concessione di una squadra lunghissima, staccata tra i reparti, che favorisce l’apertura di praterie in mezzo al campo. Inspiegabili. E sistematiche. Così il Licata, nel giro di dieci minuti, trova un meritatissimo doppio vantaggio: segnano Calogero e Saito. Nel primo gol, erroraccio del portiere Martinez, tornato oggi titolare. E il primo tempo si chiude sul 2-0.

Nella ripresa la compagine di Trocini prova ad alzare la testa, si risistema e approfitta anche di un avversario che – fisiologicamente – si abbassa, sia per il vantaggio e sia per un po’ di stanchezza dopo un gran primo tempo. E a inizio secondo tempo trova il gol con Bolzicco. L’inerzia è così dalla parte degli amaranto, che sfiorano il pari in almeno due circostanze. La svolta, però, è dalla panchina: il mister, infatti, inserisce Perri che – così come in altre occasioni – si rivela determinante soprattutto a gara in corso. Così, con due zampate, nel giro di poco, riesce incredibilmente a pareggiare e a ribaltarla. Prima con un colpo di testa da attaccante consumato, poi con un tiro non irresistibile ma deviato verso l’angolino alla sinistra del portiere. Il risultato non cambia più. Finisce 2-3.

Licata-Fenice Amaranto 2-3, il tabellino

Marcatori: 24’ Minacori, 32’Saito, 50’ Bolzicco, 77’, 82’ Perri.

Licata (3-5-2): Valenti; Pino (87’ Francia), Calaiò, Cappello; Giannonne, Currò (76’ Garau), Rotulo, Murgia, Lanza; Minacori (76’ Haberkon), Saito (79’ Di Fatta). A disposizione: Perkons, Cipriano, Pedalino, Giuliana, Scopelliti,. All. Romano

Fenice Amaranto (4-3-3): Martinez; Martiner (76’ Parodi); Girasole, Adejo, Cham; Mungo (70’ Perri), Barillà, Zucco (56’ Belpanno); Provazza (56’ Lika), Bolzicco, Porcino (91’ Zanchi). A disposizione: Velcea, Ingegneri, Salandria, Marras. All. Trocini

Arbitro: Luca Selvatici (Rovigo) Assistenti: Emanuel Luigi Amorello (Pesaro), Arli Veli (Pisa)

Note – Ammoniti: Belpanno, Cappello, Pino Recupero: 4’ pt, 4’

