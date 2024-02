Sant’Eufemia celebra il giovane pasticcere Giuseppe Bonfiglio | FOTO

StrettoWeb

Dopo la vittoria al Campionato Italiano Pasticceria e Cioccolateria Juniores di Rimini dello scorso 20 gennaio, promosso da Conpait e Sigeg, il giovane Giuseppe Bonfiglio è stata celebrato dalla sua comunità, quella di Sant’Eufemia d’Aspromonte, ricevendo un riconoscimento. L’Amministrazione Comunale eufemiese ha consegnato al giovane pasticcere una targa nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Presenti, per l’occasione, Angelo Musolino, presidente nazionale Conpait, Rocco Scutellà, presidente regionale Conpait, Arcangelo Garruzzo, presidente APGA e Luigi Bonfiglio, padre di Giuseppe e titolare della pasticceria Dolci Delizie di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Tra il folto pubblico c’erano anche altri pasticceri molto apprezzati del reggino, come Antonello Fragomeni, Emanuele Scionti, Andrea Serra e Carmelo Cardone.

Giuseppe Bonfiglio ha vinto il titolo presentando un dolce a forma di scimmietta. Il tema di quest’anno, infatti, è stato “un futuro sostenibile”, per una competizione unica nel suo genere che si rivolge alle giovani leve della pasticceria sotto i 24 anni di età. Grazie alla sua vittoria a Rimini, Giuseppe dovrà ora prepararsi ad una nuova sfida: si è infatti qualificato ai mondiali di pasticceria del 2026.

A consegnare la targa a Giuseppe, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Carlo Violani, insieme a Teresa Borrello e Valerio Rositano, come è possibile vedere dalla fotogallery scorrevole in alto.

