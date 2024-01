Ad un giovane del reggino la vittoria al Campionato Italiano Pasticceria e Cioccolateria Juniores

StrettoWeb

Inno di Mameli, cori da stadio, coppa all’insù e foto ricordo, a Rimini, per il calabrese Giuseppe Bonfiglio che ha vinto, sabato pomeriggio, il Campionato Italiano Pasticceria e Cioccolateria Juniores promosso da Conpait e Sigeg. Secondo posto per Francesco Marchitto, e terzo posto per Vincenzo la Monica. Il tema di quest’anno è stato “un futuro sostenibile”: una competizione unica nel suo genere che si rivolge alle giovani leve sotto i 24 anni di età, offrendo un’occasione formativa per mettere alla prova le loro capacità e trovare degni stimoli per dare il via a una carriera gratificante e di successo.

Giuseppe, ‘figlio d’arte’ visto che il padre Luigi è titolare della pasticceria Dolci Delizie di Sant’Eufemia d’Aspromonte ha partecipato al concorso nazionale come associato Conpait, la Confederazione dei pasticceri italiani che ha organizzato l’evento al Sigep.

La soddisfazione del presidente Conpait Angelo Musolino

Piena soddisfazione infatti è stata espressa dal presidente Angelo Musolino che, da sempre, “spinge” per la valorizzazione dei giovani nelle pasticcerie del bel Paese e per la promozione di tutto il territorio, partendo appunto dalle giovani e nuove generazioni. Tra flash, abbracci e strette di mano, il giovane Bonfiglio ha convinto critica e giurati di altissima qualità che hanno premiato, evidentemente, il suo lavoro. L’opera realizzata è una scimmia con una lampadina in mano e lo sguardo dall’alto, attento, sulla sostenibilità energetica.

Oggi, domenica 21 gennaio, altro appuntamento importante al Sigep. In Pastry Arena si sfidano i maestri seniores per il Campionato Italiano Pasticceria e Cioccolateria Juniores. Sigep continua fino a mercoledì prossimo con tantissime altre iniziative firmate Conpait.

Le congratulazioni dell’amministrazione eufemiese

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si complimentano con Giuseppe Bonfiglio, per aver conquistato il primo posto al Campionato Italiano di Pasticceria e Cioccolateria Juniores, evento unico nel suo genere che si è svolto al Sigep, culla dell’arte dolciaria. Grazie, Giuseppe, per aver portato alto il nome di Sant’Eufemia d’Aspromonte, attraverso la passione e la creatività nel tuo lavoro!“. Lo si legge sulla pagina Facebook del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte.

A Giuseppe Bonfiglio i complimenti e le congratulazioni anche da parte della Redazione di StrettoWeb e della sottoscritta, per il suo impegno e la serietà con cui, qualche anno fa, ha deciso di intraprendere la stessa strada del papà, Luigi, stimato pasticcere eufemiese da sempre impegnato nel rinnovare e migliorare la propria attività e il proprio lavoro.

