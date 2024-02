Sanremo, scaletta della terza serata: cantanti, ospiti e co-conduttori

StrettoWeb

Giovedì 8 febbraio, terza serata di Sanremo. Oggi canteranno i 15 che non hanno cantato ieri, presentati dai restanti 15 che si sono esibiti mercoledì. Co-conduttrice di questa sera, dopo Mengoni e Giorgia, l’artista siciliana Teresa Mannino, comica e attrice.

Sanremo 2024, gli ospiti della terza serata

Grande ospite, invece, Russell Crowe, a cui speriamo non si riservata la figuraccia a cui è stato costretto il povero John Travolta, che non ha firmato la liberatoria alla diffusione del video del Ballo del Qua Qua con Amadeus e Fiorello. Non solo il protagonista del “Gladiatore”, però, bensì anche Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti, che festeggia il suo 40° anniversario dalla vittoria a Sanremo con Terra Promessa. Tra gli attori, sempre italiani, spazio a Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo. Sulla nave Costa canterà Bresh, a Piazza Colombo si esibiranno invece Paola e Chiara, protagoniste in queste sere con il Prima Festival.

Sanremo 2024, la scaletta dei cantanti della terza serata: l’ordine di ingresso

Il Tre presentato da Loredana Bertè Maninni presentato da Alfa Bnkr44 presentati da Fred De Palma Santi Francesi presentati da Clara Mr Rain presentato da Il Volo Rose Villain presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico Ricchi e Poveri presentati da BigMama Angelina Mango presentata da Irama Diodato presentato da The Kolors Ghali presentato da Mahmood Negramaro presentati da Emma Fiorella Mannoia presentata Annalisa Sangiovanni presentato da Renga e Nek La Sad presentati da Geolier

