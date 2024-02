Sanremo, John Travolta non dà l’ok: niente Ballo del Qua Qua. E Fiorello si pente

StrettoWeb

Che caos! E che peccato! Sia chiaro, niente di trascendentale e grave, ma di certo non si è fatta una gran figura. Il riferimento è a John Travolta e al Ballo del Qua Qua su cui si è esibito a Sanremo insieme ad Amadeus e Fiorello ieri sera. L’attore americano è sembrato abbastanza imbarazzato e sui social lo hanno notato tutti. Il suo hashtag in tendenza si è trasformato in un mix di ironia, imbarazzo e polemica. Un attore del suo calibro, con una grande storia, ridotto a esibirsi con un ballo ridicolo davanti a milioni di italiani. Sprecata, insomma, la chance per aver avuto sul palco dell’Ariston un grande ospite.

Proprio l’attore, tra l’altro, non ha firmato la liberatoria alla trasmissione del video del ballo. Un episodio che non fa altro che evidenziare come l’esibizione non sia stata proprio apprezzatissima da Travolta, che pochi secondi prima aveva accennato i passi di Saturday Night Fever e Grease. Di questo se ne sono accorti proprio Fiorello e Amadeus. Lo show man siciliano, a Viva Rai 2, ha affermato: “abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Tu non lo sai, perché tu non c’eri, tu eri impegnato a dire ‘Codice 01′. Mentre lui dice ‘Codice 01′, io mi prendo gli insulti. Tu sei là e io mi prendo gli insulti”, le parole di Fiorello verso Amadeus.

John Travolta e il Ballo del Qua Qua a Sanremo, Fiorello spiega come è nata l’idea

“Io mentre la facevo, già avevo previsto tutto. Pensavo già: ‘Qui è la fine delle nostre carriere‘. Quella di Travolta sicuro, ma di più la nostra perché la gente dice che siamo stati noi”. Poi, sempre Fiorello, spiega il retroscena sull’esibizione: “noi volevamo fare una cosa ironica, ma io già quando sono andato nel camerino ho capito l’antifona. Ho chiesto a John Travolta se volesse fare la Qua Qua dance e lui mi ha chiesto: ‘cos’è?’. Gli ho spiegato che è una cosa ironica: ‘tu fai sempre cose fighe e noi ti facciamo fare una stronzata’. E lui non è che abbia detto di no, ha detto sì. È nata così. C’è gente che come se avessimo ammazzato qualcuno, con tutto il rispetto ancora non ci siamo. Era una gag venuta male, ci sta”.

