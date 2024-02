John Travolta e il Ballo del Qua Qua a Sanremo, imbarazzo e polemiche social. E Wikipedia…

StrettoWeb

Ampiamente annunciato come grande ospite per… ballare il Ballo del Qua Qua. Ha suscitato un misto tra ironia e imbarazzo la presenza di John Travolta a Sanremo. Invitato da Amadeus nella serata di oggi, quella del 7 gennaio, l’attore americano è finito per ballare con il conduttore e Fiorello. I social, però, impazzano. L’hashtag John Travolta è in tendenza su X e i tweet fanno notare tutto l’imbarazzo di un personaggio – attore di fama mondiale – ridotto a esibirsi su un ballo ridicolo al Teatro Ariston.

Tra gli utenti c’è chi fa ironia, non nascondendo l’imbarazzo, e chi invece è un po’ più serio. La riflessione è semplice: un attore di questo talento, conosciutissimo in tutto il mondo e ospite a Sanremo, avrebbe potuto raccontare la sua storia, parlare di sé. E invece si è ridotto al Ballo del Qua Qua, rifiutando anche di indossare il cappello. E intanto su Wikipedia c’è chi si diverte. Nella pagina della biografia dell’autore, qualcuno ha ben pensato di inserire questa parte di testo: “Epica la sua partecipazione alla 74esima edizione del festival di Sanremo nel 2024, dove si è cimentato in un’interpretazione del ballo del Qua Qua insieme a Fiorello e Amadeus”.

