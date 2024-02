A Sanremo c’è anche il Papa? La benedizione a StrettoWeb | VIDEO

StrettoWeb

A Sanremo, in questi giorni, c’è… il mondo. Tantissime persone, turisti, curiosi, amanti della musica, vip. Il centro della musica italiana, per una settimana, nella città ligure, che si trasforma e vivacizza, anche se a qualcuno non sta bene. Graziano Tomarchio, presente da qualche giorno proprio a Sanremo, raccoglie sensazioni, emozioni, pensieri, parole e anche personaggi.

Tra questi ha beccato alcuni calabresi, le opinioni di alcuni sanremesi e, oggi, anche il Papa. O forse no? Un’imitazione molto vicina del Santo Padre è stata infatti intravista, e intervistata, da Graziano Tomarchio. Il sosia di Bergoglio ha così salutato e benedetto la redazione di StrettoWeb.

