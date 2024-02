Da Reggio Calabria a Sanremo, Giovanni Allevi emoziona. Falcomatà: “facciamo il tifo per te”

StrettoWeb

Seconda serata di Sanremo. Dopo la presenza di un pezzo di Calabria sul Teatro dell’Ariston, tra una canzone e l’altra, ha emozionato tantissimo l’intervento di Giovanni Allevi. Il Maestro è tornato a suonare due anni dopo l’ultima volta. Due anni difficili e sofferti, a causa della malattia con cui ha dovuto combattere. Due anni ripercorsi in un monologo che ha commosso l’Italia, dai presenti all’Ariston a telespettatori da casa.

Del suo intervento e della sua esibizione hanno parlato in tanti, sui social. Tra di loro anche il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “Dal tramonto sullo Stretto ad una nuova alba sul palco di Sanremo. Il Maestro Allevi torna a suonare dopo due anni di sofferenza. Bentornato Giovanni, il tuo sorriso è un incanto. Reggio Calabria fa il tifo per te!”, ha scritto il primo cittadino. Nel luglio del 2021 il Allevi è stato in città – esaltandone le bellezze – per girare il videoclip “Kiss me again” direttamente in Via Marina.

