Ancora Calabria a Sanremo: all’Ariston gli ermellini di Catanzaro, mascotte delle Olimpiadi 2026

Ancora Calabria a Sanremo. In avvio di seconda serata, dopo il saluto al Presidente del Coni Giovanni Malagò – seduto in prima fila in platea – Amadeus ha presentato e fatto salire sul palco Federico Barra, studente catanzarese. I motivi? Presentare gli ermellini Tina e Milo, mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 realizzati dall’Istituto Comprensivo Taverna di Catanzaro.

Gli ermellini, raffigurati nella maglia che Federico ha regalato al conduttore, hanno poi fatto ingresso al Teatro Ariston. Rappresenteranno la mascotte alla competizione che si terrà tra due anni.

