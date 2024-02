Reggio Calabria, Ripepi: “degrado pazzesco nel Rione Marconi, qui non si respira. E su Ikea…”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Massimo Ripepi, consigliere comunale e candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio, che denuncia una situazione di degrado nel Rione Marconi a Reggio Calabria. “Qui c’è un’incuria pazzesca tra cumuli di spazzatura e buche. Non si respira, ormai i nostri concittadini sono avvelenati da anni nell’indifferenza più assoluta da parte di Falcomatà. Io ho 10 pagine di segnalazioni di cittadini su cose che non funzionano”, rimarca Ripepi.

Infine, Ripepi si scaglia contro gli esponenti dell’amministrazione comunale e metropolitana perchè, seppur invitati, “nessuno ha presenziato all’inaugurazione di Ikea a Porto Bolaro”.

