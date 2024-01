Ikea ha aperto a Reggio Calabria: grande festa al centro commerciale porto Bolaro | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Da oggi Ikea è anche a Reggio Calabria: il colosso dell’arredamento svedese ha aperto questa mattina al centro commerciale porto Bolaro il suo punto vendita che è il secondo in Calabria dopo quello del centro commerciale Metropolis di Cosenza inaugurato qualche mese fa. Non si tratta di un vero e proprio hub come i 23 grandi negozi della multinazionale svedese in Italia (i più vicini alla Calabria sono quello di Catania, unico siciliano, e quello di Baronissi a Salerno), ma si tratta di piccoli punti vendita in cui è comunque possibile osservare un piccolo frammento dei prodotti Ikea, ordinare la merce e ritirarla in loco.

Al Sud Italia rimangono esclusivamente 4 i grandi capannoni di Ikea: Napoli, Baronissi (Salerno), Bari e Catania. Ma l’apertura a Reggio Calabria, così come quella di pochi mesi fa a Cosenza, testimonia l’intenzione di Ikea di avere un nuovo format anche in centri minori con un inferiore bacino d’utenza per avvicinare il marchio e i suoi prodotti in modo più capillare alla cittadinanza del territorio italiano.

Grande soddisfazione per l’imprenditore Giuseppe Falduto, ideatore e titolare del centro commerciale porto Bolaro, che ha partecipato al taglio del nastro che invece è stato completamente snobbato dalle istituzioni cittadine.

In modo particolare ha fatto discutere l’assenza del sindaco Falcomatà, che nelle ultime settimane pur di farsi vedere con foto sui social ha raschiato il fondo del barile tra passerelle, inaugurazioni, cantieri ed eventi arrivando quasi ad imbucarsi alle feste di compleanno dei privati cittadini, ma evidentemente il consiglio comunale con la mozione di sfiducia in corso a Palazzo San Giorgio ha tenuto i politici lontano da quest’importante appuntamento imprenditoriale della città. E forse è meglio così.

Reggio Calabria, apre i battenti Ikea a Porto Bolaro

Ikea apre a Porto Bolaro, le parole dell'imprenditore Pino Falduto

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.