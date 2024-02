Reggio Calabria, la Lega punta sull’Autonomia: “è una grande opportunità” | VIDEO

StrettoWeb

Incontro della Lega a Reggio Calabria, alla presenza del sottosegretario Durigon, presso la sala convegni di Confindustria. L’occasione è stata utile per discutere di vari argomenti di attualità come l’Autonomia Differenziata, punto programmatico fondamentale per il Carroccio.

Saccomanno: “l’Autonomia è un’opportunità”

Per il commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno “l’Autonomia Differenziata è un’opportunità. Se si dovesse riuscire a definire i lep e trovare le risorse verrà fatto quello che in 50 anni nel Mezzogiorno non ha mai avuto. Ora forse si potrà finalmente coprire questo divario che esiste tra Nord e Sud”.

Reggio Calabria, Saccomanno (Lega): "stiamo lavorando bene"

Minasi sulla polemica di Succurro

“Succurro fa parte di un partito che ha votato in Senato l’Autonomia differenziata. Ma faccio una premessa, questa è una legge quadro, quindi ancora siamo all’inizio di un percorso. Non c’è nessun obbligo per le Regioni poi di andare in autonomia”, è quanto afferma la parlamentare Tilde Minasi.

Reggio Calabria, Minasi: "grande lavoro della Lega per questa terra"

Mattiani: “l’autonomia può essere un vantaggio per la Calabria”

“Io penso che per come è uscito fuori il testo, l’autonomia differenziata sia solo ed esclusivamente un vantaggio per la Calabria, perché è fattibile solo se vengono garantiti i Lep”, afferma Giuseppe Mattiani, consigliere regionale della Lega.

Reggio Calabria: le parole di Giuseppe Mattiani, consigliere regionale della Lega

