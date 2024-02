Una reggina splende a New York: Loredana Berté giganteggia a Times Square

StrettoWeb

Incanta ovunque. Dalla sua Reggio, dalla sua Bagnara, a sud, fino al nord. Ma incanta anche fuori dall’Italia e dall’Europa, arrivando a… New York. Stiamo parlando di Loredana Berté. La cantante reggina, che ha stregato tutti a Sanremo – vincendo il Premio della Critica dedicato alla sorella Mia Martini con la sua “Pazza” – è presente a Times Square. Come? Con una gigantografia. “Simbolo di emancipazione e coraggio femminile, Loredana Bertè da oggi splende anche a Times Square. Vogliamo gridarlo ancora: la nostra Global Ambassador Spotify EQUAL è PAZZESCA”, si legge su X.

Spotify ha dunque scelto l’amatissima artista di Reggio Calabria come Global Ambassador del brand da esporre in uno dei luoghi più iconici del mondo, nel cuore di New York. La fama della Berté è – da tempo ormai – trasversale. La sua personalità, il suo carisma, sono riconosciuti ovunque e da tutte le generazioni.

E non è finita. Sì, perché la cantante questa sera si esibirà a “Una Voce per San Marino”, il cui vincitore rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision in programma in Svezia dal 7 all’11 maggio. Intanto ieri l’artista bagnarese è stata protagonista a in Rai, tornando a The Voice Senior. Splendido il suo duetto con Patty Pravo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.