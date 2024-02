Loredana Bertè, niente Eurovision: “qualche amico del mio ex marito…”

StrettoWeb

Loredana Bertè a un passo dall’Eurovision, la grande manifestazione canora – che mette di fronte tutti i vincitori nei rispettivi paesi europei – che quest’anno si terrà in Svezia, a Malmö, dal 7 all’11 maggio. La cantante reggina si è infatti esibita a “Una voce per San Marino”, il concorso che permette al vincitore di rappresentare San Marino all’Eurovision. Risultato? Secondo posto, a un passo dalla vittoria. La sua “Pazza”, che ha stregato tutti a Sanremo (ha vinto il Premio della Critica dedicato alla sorella Mia Martini), ha incantato anche a San Marino, come dimostra la standing ovation.

Niente Eurovision, però, dicevamo. Ma lei l’ha presa a ridere, ironizzando sul suo ex marito Björn Borg, svedese. “Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete ‘dispiaciuti’ quanto me di questo secondo posto – ha scritto sui social – Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia. Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi”.

Il grande successo dell’artista bagnarese è noto e trasversale ormai in tutto il mondo, come dimostra la scelta di Spotify, che l’ha decretata Global Ambassador della piattaforma musicale. A sancirlo è una sua gigantografia a Times Squadre, cuore di New York.

