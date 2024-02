Tik-tak! Viola qualificata alla fase a orologio: sarà una postseason bollente, i reggini puntano ai Playoff!

StrettoWeb

Golden ticket per la Myenergy Viola. Un biglietto d’oro in stile Willy Wonka che consente l’accesso alla fase a orologio, anticamera dei Playoff. Battendo Rende 72-79, i reggini si sono garantiti un posto fra le prime 4 e potranno preparare con maggiore tranquillità la prima fase della postseason per puntare al tabellone finale dei Playoff. Qualificate anche Orlandina e Ragusa.

La formula della postseason

La formula della postseaon è piuttosto contorta. Chiudendo la stagione fra le prime 4, la Viola si è garantita l’accesso al Play-In Gold, la fase a ‘orologio’ che segue la regular season, insieme alle prime 4 dell’altra Division. Le squadre dalla 5ª all’8ª accederanno invece al Play-In Silver.

Si formerà quindi una classifica in cui conteranno solo i punti raccolti contro le squadre del proprio girone: per questo motivo, vincere gli scontri diretti è fondamentale. Formata la classifica, ogni squadra disputerà 8 partite (andata e ritorno) contro le squadre dell’altra Division. Terminati gli scontri si avrà la classifica finale: le prime 6 del Play-In Gold e le prime 2 del Play-In Silver (stessa formula) andranno a formare il classico tabellone Playoff in cui si giocheranno partite ad eliminazione diretta al meglio delle 3 gare.

Lo score della Myenergy Viola negli scontri diretti in ottica postseaon

Vediamo la situazione scontri diretti della Viola:

Orlandina : sconfitta 64-67 in casa; vittoria in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti)

: 64-67 in casa; in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti) Ragusa : sconfitta 105-98 in trasferta; sconfitta 82-85 in casa (0 punti ottenuti)

: 105-98 in trasferta; 82-85 in casa (0 punti ottenuti) Sala Consilina: vittoria in trasferta 70-73; sconfitta in casa 68-80

I reggini hanno raccolto 2 vittorie negli scontri diretti con le qualificate del proprio girone e inizieranno il Play-In Gold con 4 punti.

La situazione delle avversarie:

Orlandina : 8 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 2 contro Sala Consilina in attesa della gara di ritorno)

: 8 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 2 contro Sala Consilina in attesa della gara di ritorno) Ragusa : 6 punti (4 contro la Viola, 2 contro Sala Consilina)

: 6 punti (4 contro la Viola, 2 contro Sala Consilina) Sala Consilina: 4 punti (2 contro la Viola, 2 contro Ragusa. Una gara da giocare contro l’Orlandina)

Risultati 20ª Giornata Serie B Interregionale Girone H

Sabato 3 febbraio

Ore 19:00

Fortitudo Messina-Orlandina 47-98

Catania-Sala Consilina 81-96

Domenica 4 febbraio

Ore 18:00

Basket School Messina-Milazzo 86-71

Piazza Armerina-Barcellona 74-72

Rende-Myenergy Viola 72-79

20:30

Ragusa-Castanea

Classifica Serie B Interregionale Girone H

Orlandina 34 Ragusa 30 Viola 30 Sala Consilina 28 Piazza Armerina 24 Basket School Messina 24 Barcellona 20 Milazzo 20 Rende 12 Castanea 10 Catania 4 Fortitudo Messina 2

Programma 21ª Giornata Serie B Interregionale Girone H

Domenica 11 febbraio

Ore 18:00

Myenergy Viola-Basket School Messina

Barcellona-Catania

Castanea-Rende

Milazzo-Piazza Armerina

Sala Consilina-Orlandina

Ragusa-Fortitudo Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.