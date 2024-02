Myenergy Viola-Basket School Messina, 2° QT: reggini in difficoltà, rientra Tyrtyshnik

StrettoWeb

Ultima gara casalinga di regular season per la Myenergy Viola. Il PalaCalafiore apre i propri cancelli per il derby dello Stretto contro la Basket School Messina. Partita ininfluente ai fini del posizionamento in classifica per i reggini che sono già sicuri, con due turni di anticipo, di essere nel lotto delle migliori quattro che accederanno ai Play-In Gold. Ma un derby è sempre un derby, specialmente se si gioca davanti al pubblico di casa.

Come di consueto, StrettoWeb seguirà la partita in diretta dal PalaCalafiore con il proprio LIVE testuale per raccontare ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI Fine 1° QT - Viola sotto 9-24 Inizia la partita. Confermato il quintetto base della Viola: Maksimovic, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Binelli e Mavric. Due per Busco dalla media (0-2). Labovic a bersaglio (0-4). Yeyap fa le prove tecniche per la prima schiacciata, ne viene fuori una sorta di sottomano con palla che gli sfugge dalle mani, ma sono 2 punti (0-6). Tripla di Labovic (0-9). Risponde Tyrtyshnik (3-9). In lunetta Tartaglia: 2/2 (3-11). Labovic ruba palla su una traiettoria di passaggio (facile da leggere) e ne infila due in contropiede (3-13). Maksimovic fa 2/2 dalla lunetta (5-13). Tripla di Labovic (5-16). Cessel nega l’alley oop a Yeyap, dall’altra parte Mavric pesca Simonetti per 2 punti (7-16). Tripla di Di Dio (7-19). Tyrtyshnik dalla media (9-19). Tripla di Labovic (9-22). Due per Tartaglia nonostante la manona di Cessel (9-24). Tyrtyshnik fuori, sembra avere un problemino al volto (occhio?) dopo un colpo subito: staff medico in azione. Si chiude qui un brutto primo quarto.

