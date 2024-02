Myenergy Viola, il gm Vita: “non commento gli arbitri. Da difficoltà energia per ripartire”

StrettoWeb

Dopo la sconfitta per 74-85, in casa, contro la Basket School Messina, figlia di una prova un po’ intermittente della Myenergy Viola e condizionata da qualche scelta arbitrale alquanto dubbia, in conferenza stampa si è presentato il GM Fortunato Vita in rappresentanza dei neroarancio.

Il GM Vita ha fatto i complimenti a Messina: “sono una quadra in forma, hanno mostrato una grande crescita nelle ultime giornate, hanno ottenuto buoni risultati contro squadre di alta classifica. Noi veniamo situazione non idilliaca dal punto di vista mentale“.7

Una sconfitta che brucia nonostante sia ininfluente per la classifica dei reggini. “Brucia perchè non è bello andare a perdere in casa, quarta sconfitta stagionale, un trend negativo. Non è bello per l’umore della squadra, nè per il pubblico che ci sostiene“, ha dichiarato il GM Vita.

Il GM ha evitato di commentare le scelte arbitrali: “capisco le difficoltà, gli erorri, ma quando si sommano in modo costante preoccupa un po’. Ma non voglio commentare gli arbitri, guardiamo in casa nostra. Avere un gruppo giovane è un problema, può portare risultati ma anche momenti di difficoltà, dobbiamo ricompattarci, lo merita il pubblico, lo merita la città. Dobbiamo prepararci per la seconda fase“.

