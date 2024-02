Myenergy Viola-Basket School Messina interrotta: guasto elettrico, i tifosi illuminano il palazzetto

StrettoWeb

Una tripla che spegne la luce, è il caso di dirlo. Dopo il tiro da tre punti di Busco si ferma Myenergy Viola-Basket School Messina a causa di un improvviso blackout. Palazzetto completamente al buio per qualche secondo e partita sospesa. I tifosi si organizzano con le torce dei telefoni per un’atmosfera romantica, quasi più da concerto.

Il problema elettrico dovrebbe essere esterno al palazzetto. Ritorna ad accendersi qualche riflettore, l’illuminazione che serve unicamente a far tornare i giocatori sul parquet per un po’ di riscaldamento. Servirà un po’ di tempo per tornare a giocare.

Stop di quasi 30 minuti: si torna a giocare

Dopo una lunga pausa di quasi 30 minuti, nella quale i cestisti di ambo le squadre hanno fatto un lungo riscaldamento, si torna a giocare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.