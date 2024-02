Messina-Sorrento, promozione speciale ai tifosi per San Valentino

StrettoWeb

Domani la Serie C torna in campo per il turno infrasettimanale. Il Messina, lanciatissimo dopo il colpaccio di Avellino, vuole tenere vivo il sogno playoff, agganciando l’ultima posizione utile, adesso non lontanissima dopo un bell’inizio di girone di ritorno. Al San Filippo alle ore 18.30 del 14 febbraio arriva il Sorrento, per quello che ad oggi è uno scontro diretto. La sfida si gioca nel giorno di San Valentino e la società non poteva non pensare a una promozione speciale per l’acquisto dei biglietti, invogliando così i tifosi a riempire gli spalti dello stadio “Franco Scoglio”.

“L’ACR Messina – si legge in una nota ufficiale – comunica le varie iniziative del Claim “Poliamore” in vista del match casalingo di mercoledì 14 febbraio alle 18:30 contro il Sorrento, giorno in cui si festeggia San Valentino”.

“Promozione “San Valentino” (valida solo nei punti fisici) che prevede la vendita di biglietti a 20€, più diritti di prevendita, validi per l’accesso di una coppia. (Promo valida solo nel settore curva) Concorso “Coppia dell’Anno”. Organizzazione di un concorso in cui le coppie possono partecipare inviando la loro storia d’amore legata al calcio o alla squadra. La coppia vincitrice riceverà premi speciali, come la possibilità di incontrare i giocatori. Frame per selfie a tema

Creazione di un frame per selfie personalizzato, dove le coppie possono farsi scattare foto ricordo con sfondi e accessori legati al calcio e a San Valentino. Musica e Intrattenimento Romantico

L’intrattenimento pre-partita e durante l’intervallo include musica e attività a tema romantico”.

“La promozione poliamore è rivolta a tutte le coppie, senza alcuna distinzione di razza e/o orientamento sessuale. Ringraziamo i testimonial della nostra campagna di comunicazione. Veri innamorati… del Messina”, si chiude la nota.

