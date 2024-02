Il Messina attende il Sorrento sognando i playoff: la prevendita

StrettoWeb

E’ iniziato alla grande il 2024 del Messina, che dopo il colpo di Caserta ieri ha sbancato clamorosamente Avellino, campo della corazzata guidata da Michele Pazienza e che vanta giocatori di spessore tra cui gli ex Reggina Cionek e Gori. Un gol di Manetta ha regalato ai peloritani il successo, il sorpasso al Catania in classifica e una zona playoff più vicina. L’occasione mercoledì è ghiotta: nel turno infrasettimanale arriva il Sorrento e il San Filippo può far registrare qualche presenza in più.

Messina-Sorrento, info prevendita: i prezzi dei biglietti

Queste le info della prevendita. “I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 16:30, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. Agli abbonati che non hanno ancora ritirato la tessera, verrà riservato un ingresso dedicato. E’ sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 16:30”.

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

donne 8€, più diritti di prevendita

Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Biglietto intero € 15 più i diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti si chiuderà martedì 13 febbraio 2024 alle ore 19:00.

Punti vendita

Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

