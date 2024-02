Messina: la città è senza acqua, terzo intervento alla condotta idrica. Tutte le INFO ed i DETTAGLI

StrettoWeb

Messina è senza acqua. Al via i lavori del terzo step di interventi per la mitigazione delle vulnerabilità dell’Acquedotto Fiumefreddo per la durata di 24 ore, con la conseguente interruzione idrica in Città e ripresa a pieno regime dell’erogazione di acqua nella giornata di domenica 25 febbraio.

I dettagli dei lavori

Il presidente di Amam, Loredana Bonasera, spiega i dettagli tecnici: “si partirà con il distacco dell’acqua alle ore 7 di venerdì 23; gli interventi più importanti di questo terzo step saranno eseguiti – ha spiegato la Bonasera – a Roccalumera, a Pezzolo e Tremestieri, caratterizzati dall’inserimento di giunti elettrici e una decina di interventi minori.

Minutoli: “ecco a chi rivolgersi in caso di problemi”

L’assessore Minutoli relativamente all’operatività del COC ha ricordato che sarà attivo nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle ore 7 alle 24, per le attività di Protezione civile in Città, sino alla normalizzazione dell’erogazione idrica. Sarà possibile rivolgersi al COC per evidenziare criticità al recapito telefonico 090-22866; ed in merito alle chiamate l’Assessore consiglia di limitare le chiamate al COC, soprattutto quelle di richiesta di approvvigionamento, quando ancora si hanno riserve di acqua nei serbatoi, al fine di evitare il congestionamento degli interventi più urgenti.

Saranno sempre predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

n.4 Rubinetti fissi, presso gli impianti:

Sede Ama, viale Giostra – Ritiro;

Via Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte;

Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

n.3 Autobotti fisse, che stazioneranno presso:

rotatoria Annunziata,

rotatoria Granatari,

Piazza Fazio, a Camaro

