Messina, in corso i lavori alla condotta idrica: due interventi rinviati a causa del maltempo

In via di ultimazione i lavori in 7 cantieri su 9 attivati oggi, in occasione del Terzo step progettuale, per consentire i quali resta sospesa l’erogazione idrica a Messina. In particolare, i tecnici hanno sostituito 3 scarichi, 3 sfiati e 1 giunto dielettrico. Nel corso della mattinata, infatti, a causa delle condizioni meteo avverse, è stato necessario rivedere in corso d’opera il cronoprogramma, rinviando al prossimo step di marzo il completamento delle operazioni previste a Roccalumera e Tremestieri, ma anticipando altresì quegli interventi che, al momento, era possibile effettuare approfittando dell’assenza di flusso idrico in condotta.

Coc operativo

Sino a totale ultimazione di tutti i lavori, comunque, resterà sempre attivo il Centro Operativo Comunale (COC), con orario 07:00 – 24:00, per dare supporto alla popolazione e accogliere le richieste di intervento unicamente al numero 090-22866, e gestire dunque gli approvvigionamenti con le autobotti mobili in tutto il territorio, per ridurre al massimo i disagi dei cittadini.

Attivi dalle ore 07:00 alle ore 24:00, anche le postazioni fisse di n°3 autobotti, dislocate dal COC presso la rotatoria Annunziata, la rotatoria Granatari e Piazza Chiesa di San Michele e i n°4 punti di approvvigionamento idrico presso gli impianti gestiti da AMAM in:

Sede Amam, viale Giostra – Ritiro;

Via Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte;

Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

Le autobotti fisse stazioneranno presso:

rotatoria Annunziata,

rotatoria Granatari,

Piazza Fazio, a Camaro

