Messina, centro storico stravolto dai lavori per il tram: così la città cambierà volto

Grazie ai lavori del tram il volto di Messina sarà letteralmente stravolto. La società aggiudicataria della gara avrà 120 giorni per la progettazione esecutiva ed i lavori saranno conclusi nel 2025. Il programma degli interventi, in maniera precisa, sarà stilato una volta terminata la fase della progettazione. Nella prima parte, i lavori interesseranno il viale San Martino, dove è prevista la sostituzione della pavimentazione stradale e la riqualificazione architettonica, al fine di creare un unico livello pedonale; il viale della Libertà, dove verranno eseguiti lavori di riqualificazione dei binari e di risagomatura stradale; via Vittorio Emanuele II, con l’eliminazione delle attuali variazioni altimetriche; via I Settembre, dove si procederà con la sostituzione della pavimentazione stradale e tranviaria.

Una volta ottenuto il nulla osta da parte del Ministero, gli interventi proseguiranno con la riqualificazione di piazza della Repubblica. Nello specifico, sono previsti lavori di ripavimentazione, la realizzazione di nuovo binario, con conseguente spostamento della fermata, e l’installazione di nuove pensiline.

Ecco cosa prevedono gli interventi di riqualificazione architettonico-urbanistica della tranvia

Gli interventi di riqualificazione architettonico-urbanistica della tranvia prevedono nel complesso: la riqualificazione del Capolinea Nord Annunziata; la riqualificazione di tutte le fermate; la riqualificazione dell’area adiacente alla fermata “Boccetta” (Largo Marinai Russi); la ripavimentazione della via I Settembre; la riqualificazione di piazza della Repubblica e del tratto del viale San Martino compreso da piazza Cairoli a viale Europa e dell’area adiacente alla fermata di villa Dante. Saranno inoltre eseguiti interventi di riqualificazione idraulica e smaltimento acque e di riqualificazione impiantistica.

