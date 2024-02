Messina, riqualificazione della linea tranviaria: ecco il progetto esecutivo, lavori conclusi entro il 2025

StrettoWeb

Firmato questa mattina, a Palazzo Zanca a Messina, il contratto fra la Atm e l’azienda della provincia di Catania che si occuperà della realizzazione della riqualificazione della linea tranviaria. Con circa 18 milioni di euro sarà messa nuovo una buona parte delle aree limitrofe alla tranvia (viale San Martino da Piazza Cairoli fino a via Santa Cecilia, La via 1. Settembre e il viale della Libertà). I tempi? Entro giugno il progetto esecutivo ed i lavori saranno conclusi entro il 2025.

Campagna: “vorremmo vetture nuove”

“La società che si è aggiudicata la gara – spiega il presidente di Atm, Giuseppe Campagna – avrà 120 giorni per la progettazione esecutiva e poi inizieranno i lavori. Sono inseriti anche lavori di riqualificazione di piazza stazione. Ora abbiamo 5 vetture in servizio ed è in arrivo la sesta, entro marzo saranno sette e puntiamo a scendere sotto i 15 minuti d’attesa. Un tram diverso? Non vi nascondo che anche al ministero abbiamo detto che Messina deve avere vetture nuove, il che non vuol dire dismettere le esistenze”, conclude Campagna.

