Maxi-incendio a Valencia, ci sono delle vittime: almeno 4 morti carbonizzati

Il maxi-incendio che ha sconvolto la Spagna intera ha, purtroppo, registrato delle vittime: nel rogo che ha interessato due grattacieli di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar, hanno perso la vita 4 persone. Secondo quanto riportato dal Primo Cittadino, Maria José Català, restano ancora disperse tra le 9 e le 14 persone, mentre sono confermati 14 feriti. Di questi ultimi, solo 6 restano ricoverati – tra cui 5 pompieri – per ustioni e fratture riportate durante il salvataggio degli inquilini intrappolati.

Il violento incendio, sviluppatosi ieri pomeriggio intorno alle 17:30, ha raso al suolo lo stabile di nuova costruzione in pochissimo tempo, lasciandone solo lo scheletro. La gente ha visto la propria vita andare in brandelli in un battito di ciglia: una casa, dei vestiti, tanti ricordi che sono diventati fumo e cenere. Un danno fisico, ma anche morale e psicologico, tanto che il sindaco Català ha segnalato che un punto di assistenza psicologica è stato allestito nel posto di comando avanzato, mentre un secondo per l’assistenza alle famiglie evacuate è stato allestito nel centro de La Tabacalera. Negli hotel restano invece ospitati 36 dei residenti dei due blocchi.

