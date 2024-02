Maxi-incendio a Valencia: a fuoco palazzo di 14 piani, persone intrappolate nell’edificio | FOTO

StrettoWeb

Un terribile incendio ha scatenato il panico a Valencia, in Spagna. Un rogo è scoppiato nel pomeriggio al quinto piano di un palazzo di 14 piani nel quartiere Campanar. Le fiamme hanno velocemente raggiunto tutta la facciata dell’edificio fino al pian terreno dove è presente un centro commerciale che è stato evacuato. Sul posto sono presenti 22 squadre di Vigili del Fuoco che stanno lavorando alacremente per liberare le persone intrappolate. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, 13 persone sono rimaste ferite – tra cui 6 pompieri – ma non si segnalano, al momento, vittime. Nei pressi del palazzo è stato allestito un ospedale da campo.

Molti gli inquilini intossicati a causa del fumo sprigionata dal violento incendio: un padre ed una figlia sono stati tratti in salvo mentre chiedevano aiuto dal balcone. “Ci sono grida e persone disperate in cerca di parenti o amici” che si trovavano all’interno dell’edificio, riferiscono i media. “Siamo sopresi dalla rapidità con cui si sono propagate le fiamme, che ancora non sono sotto controllo”.

“Un’ora dopo il fuoco è passato anche alla torre 2, il grattacielo gemello di quello divorato dal fuoco, che faceva parte dello stesso complesso residenziale” è quanti riferisce l’amministratrice ai media locali. “Ci sono ancora molte persone dentro gli edifici” con i pompieri che li stanno invitando a mettere panni bagnati vicino alle porte”, riferisce un testimone del tremendo rogo.

