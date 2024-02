La Domotek fa 13 su 13 e blinda il primato: i risultati della 15ª Giornata | CLASSIFICA

StrettoWeb

In 15 giornate di regular season fin qui disputate, la Domotek Volley ha riposato due turni e vinto le restanti 13 partite. Tutte per 3 set a zero. Ruolino di marcia perfetto per i reggini che hanno superato la Paomar Volley Siracusa nell’ultimo turno salendo a quota 39 punti. Al secondo posto Ciclope Volley Bronte supera 0-3 Costa Dolci Papiro. Vittorie casalinghe per Aquila Bronte CT Tonno Callipo VV e Bisignano Group.

I risultati della 15ª Giornata di Serie B Nazionale Volley Girone I

Sabato 17 febbraio

Ore 19:00

Bisignano Group-Re Borbone Palermo 3-1

Tonno Callipo VV-Datterino Volley Letojanni 3-0

Costa Dolci Papiro CT- Ciclope Volley Bronte 0-3

Aquila Bronte CT-Sicily F. Anastasi ME 3-0

Domenica 18 febbraio

Paomar Volley SR- Domotek Volley RC 0-3

Riposo: Raffaele Lamezia CZ, Systemia Viagrande CT

Classifica Serie B Nazionale Volley Girone I

Domotek Volley 39 Ciclope Volley Bronte 31 Pomar Volley SR 26 Aquila Bronte 26 Raffaele Lamezia CZ 23 Datterino Letojanni 22 Tonno Callipo VV 18 Re Borbone Palermo 15 Bisignano Group 12 Systemia Viagrande CT 9 Costa Dolci Papiro CT 6 Sicily F. Anastasi ME 1

Il programma della 16ª Giornata di Serie B Nazionale Girone I

Sabato 24 febbraio

Ore 18:00

Domotek Volley Reggio Calabria-Re Borbone Palermo

Systema Viagrande CT-Costa Dolci Papiro CT

Datterino Volley Letojanni-Aquila Bronte CT

Domenica 25 febbraio

Ore 18:00

Sicily Anastasi ME-Paomar Volley SR

Ciclope Volley Bronte-Raffele Lamezia CZ

Riposano: Bisignano Group e Tonno Callipo VV

