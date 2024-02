Domotek, hai fatto 13! Trionfo nel big match sulla Paomar Volley Siracusa

StrettoWeb

Un successo dal sapore di jackpot: la Domotek Volley ha fatto 13. Continua il percorso vincente della squadra reggina allenata da coach Polimeni, un cammino che non conosce ostacoli. Capitan Laganà e compagni hanno ottenuto il 13° successo stagionale in altrettante gare disputate in regular season. Vittorie che diventano 15 su 15 se includiamo anche le due sfide di Coppa Italia che hanno garantito agli amaranto l’accesso alla Final Four di fine marzo.

Vittoria tutt’altro che scontata quella ottenuta nel posticipo domenica della 14ª Giornata contro Paomar Volley Siracusa, terza forza del campionato a quota 26 punti, distante 5 lunghezze dal secondo posto occupato da Ciclope Volley Bronte a quota 31. Una vittoria in trasferta preziosissima, arrivata con il punteggio di 25-23/ 25-17/ 25-23/, ancora una volta senza lasciare un set agli avversari. Diventano 39 su 39 i set vinti dai reggini. La Domotek Volley blinda il primo posto e sale a quota 39 punti in classifica.

