Gioiese show con la nuova proprietà: altri tre importanti nuovi acquisti | NOMI

StrettoWeb

La Gioiese oggi ha annunciato l’arrivo della nuova proprietà, con la cessione al gruppo Martino, capitanata dal nuovo Presidente, Filippo Martino. Il club ha tenuto una conferenza stampa di presentazione, annunciando contestualmente quattro importanti colpi di mercato. La società ha bisogno di dare consistenza all’organico, che dopo le difficoltà societarie ha visto scendere in campo in questi mesi solo under, con buona pace dei risultati (pesanti sconfitte) e classifica (precaria). Per questo, dopo l’arrivo di Blommestijn dalla Serie A olandese, arrivano altri tre calciatori, di importante caratura: Seroj Titizian, Marcel Vasil e Bruno Teliz.

Seroj Titizian

“La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Seroj Titizian. Il talentuoso trequartista, classe 2000 dalla doppia cittadinanza armena e francese, proviene dal BKMA Yerevan, Premier League armena. È cresciuto calcisticamente nell’importante settore giovanile del Metz in Francia. Una proficua esperienza l’ha svolta anche nella massima divisione del Lussemburgo con la maglia del UN Käergeng. In carriera è stato convocato nella nazionale under 21 dell’Armenia. Un innesto di spessore per portare qualità nel reparto avanzato. La Società accoglie Seroj a Gioia Tauro con l’auspicio di un proseguo di stagione ricco di soddisfazioni”.

Marcel Vasil

“La ASD Gioiese 1918 è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Marcel Vasil, proveniente dal #Kosice, squadra militante nella Nike Liga, la massima divisione della Slovacchia. Attaccante, per lo più ala destra, dotato una grande tecnica ed ottima velocità, Vasil, nonostante la giovane età (23 anni) vanta diverse esperienze in giro per l’Europa. Cresciuto nelle giovanili del Presov, è passato poi allo Young Boys in Svizzera, passando poi anche dal campionato polacco, prima di tornare in patria. Tra campionato e coppe, nel massimo torneo nazionale ha messo a referto 13 presenze e 3 gol. Portarlo a Gioia Tauro, nella quarta serie italiana è un grande colpo che evidenzia la volontà del club e del neo presidente Martino di tentare l’impossibile per mantenere la categoria. La Società, ringrazia il procuratore Davide La China per l’intermediazione e augura a Marcel le migliori soddisfazioni in maglia Viola”.

Bruno Teliz

“Un altro profilo di assoluto spessore approda a Gioia Tauro! La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Bruno Teliz. Classe ’91, è un mediano mancino di provata esperienza. Di nazionalità uruguaiana, in carriera ha militato in formazioni partecipanti ai campionati di massima serie, calcando i campi incandescenti del Sud America. Nella Primera Division dell’Uruguay ha vestito le casacche di Huracán e Cerro Largo, nella Serie A dell’Ecuador ha militato nel Guayaquil City e Mushuc Runa. Sicuramente saprà come disimpegnarsi nel proseguo di stagione qui in Italia. La Società augura a Bruno le migliori soddisfazioni in maglia Viola”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.