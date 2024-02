Gioiese, svolta societaria: c’è un nuovo proprietario. E arriva un calciatore dalla Serie A olandese

StrettoWeb

Dopo mesi di buio, difficoltà e situazioni precarie, c’è una svolta nel futuro calcistico di Gioia Tauro. La Gioiese, infatti, ha un nuovo proprietario. “L’A.S.D. Gioiese 1918 comunica di aver definito ufficialmente il closing per la cessione del Club. Il Gruppo Martino Costruzioni acquisisce, quindi, la proprietà del sodalizio pianigiano e Filippo Martino ricoprirà la carica di nuovo Presidente“. Si tratta del gruppo che qualche mese fa aveva acquistato il San Luca, prima di un fuggi fuggi generale di diverse figure della dirigenza.

Tornando alla Gioiese, la presentazione della nuova proprietà si terrà oggi, giovedì 1 febbraio, alle ore 18. Ci sarà una “conferenza stampa presso la sede della “Gruppo Martino Costruzioni”, sita a Catona di Reggio Calabria in Via Bolano, nella quale svelerà programmi ed ambizioni della Gioiese 1918. La conferenza verrà trasmessa in diretta sui canali social del club”. Ricordiamo che in questi mesi la squadra è scesa in campo con gli under, per via dello svincolo degli esperti a causa della difficoltosa situazione societaria. Per questo anche la classifica è precaria.

Subito un colpo di mercato: arriva Koen Blommestijn

E infatti, ben consapevole che non c’è tempo da perdere, il club ha annunciato il primo arrivo sul mercato. Si tratta di un acquisto proveniente dalla Serie A olandese, l’Eredivisie. “La Gioiese 1918 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Koen Blommestijn, proveniente dal FC Volendam, squadra della Eredivisie, la Serie A olandese. Un colpo a effetto messo a segno dalla dirigenza guidata dal presidente Filippo Martino, il quale, anche grazie alla proficua intermediazione del procuratore Davide La China, sta compiendo uno sforzo economico non indifferente per cercare di dare a mister Francesco Arcidiaco un organico che possa tentare di risollevarsi e ridare lustro al blasone della maglia viola“.

La carriera di Koen Blommestijn

“Koen Blommestijn è un giovane talento (classe ’99) del calcio olandese che ha ottenuto numerosi successi nel corso della sua carriera. Nel febbraio 2022 ha fatto il suo esordio con la squadra di FC Volendam nella Eerste Divisie, la Serie B olandese. Lo stesso vanta esperienze significative anche con il Telstar, importante compagine del secondo campionato d’Olanda. Forte fisicamente e dotato di buona tecnica, Blommestijn ha messo a referto 60 presenze e 30 gol nei vari campionati in cui si è cimentato. Lo stesso attaccante arriverà a Gioia Tauro questo pomeriggio per mettersi a disposizione del tecnico”.

