Gioiese, la nuova proprietà si presenta: “spostamento del titolo a Reggio Calabria? Ecco la verità”

StrettoWeb

La Gioiese ieri è passata di mano. Filippo Martino, per qualche settimana alla guida del San Luca nei mesi scorsi, è passato al comando della società calcistica più importante di Gioia Tauro. Con lui si è portato la sua squadra, tra cui il Ds Campolo e mister Arcidiaco. E, nella giornata di ieri, ultima della sessione invernale di mercato, ha chiuso quattro importanti colpi per risollevare un organico che nelle ultime settimane – nel girone I di Serie D – ha visto scendere in campo soltanto gli under, per via delle precedenti difficoltà societarie. Per questo “l’obiettivo per quest’anno è salvarsi”.

Così ha esordito il Presidente Martino nella conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà. “Voglio portare la Gioiese fuori dalla zona retrocessione per quest’anno e per il prossimo puntare alla Serie C, investendo molto di più”. Tra le domande dei giornalisti, ce n’è stata una relativa a qualche indiscrezione delle scorse settimane: c’è chi pensa che Martino abbia investito sulla Gioiese per spostare il titolo a Reggio Calabria l’anno prossimo. Il Presidente sorride e replica: “assolutamente no. Gioia Tauro è Gioia Tauro e rimarrà Gioia Tauro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.