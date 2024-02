Fenice-Gioiese, l’appello dei tifosi viola: “tutti al Granillo!”

StrettoWeb

Domenica pomeriggio la Serie D torna in campo dopo la sosta di questo weekend. Tra le gare in programma anche il derby reggino tra Fenice Amaranto e Gioiese, rinnovata dalla proprietà targata Martino, che ieri ha ufficializzato mister Ciccio Cozza in panchina. Nonostante una condizione di classifica precaria, le ambizioni della neo società viola hanno portato i tifosi gioiesi a prendere una decisione importante: torneranno a supportare la propria squadra.

Questo avverrà a partire dal match di domenica, dove i supporters pianigiani saranno presenti al Granillo. “Dopo una lunga pausa, presa a malincuore per molte incertezze societarie passate, visto anche il cambio di proprietà e i numerosi sforzi che stanno compiendo per cercare di salvare la categoria, dopo una riunione abbiamo deciso come gruppo organizzato di ritornare a sostenere partita dopo partita la nostra squadra del cuore, che consideriamo la nostra famiglia. Per questo già da domenica 18 febbraio, che vedrà la gioiese affrontare la Lfa Amaranto (Reggina), saremo presenti nuovamente allo stadio “Granillo ” e da lì fino alla fine del campionato”, si legge in una nota di Ultras viola 2001.

“Si invitano tutti i tifosi gioiesi e non, a non mancare per quella che sarà una sfida dalle mille emozioni in campo e sugli spalti. Inoltre, ricordiamo a tutti di portare la sciarpa viola. Per chi non l’avesse ancora acquistata, si prega di contattarci sulle nostre pagine ufficiali o personalmente su Whatsapp. Ora è il momento di stringerci tutti intorno alla squadra ed alla società per cercare di portare a termine questo obiettivo chiamato salvezza”.

