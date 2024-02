Serie D, Gioiese a sorpresa: Ciccio Cozza è il nuovo allenatore

StrettoWeb

Annuncio a sorpresa della Gioiese: la compagine reggina del girone I di Serie D ha comunicato l’esonero di mister Arcidiaco e, contestualmente, l’ingaggio di Ciccio Cozza come nuovo allenatore. Un’ufficialità che ribadisce il grande impegno della nuova proprietà targata Martino, insediatasi nei giorni scorsi. Dopo i colpi in chiusura di mercato, cambio anche in panchina. E, per uno strano scherzo del destino, l’esordio di Cozza sarà in quel Granillo che tante gioie gli ha regalato da calciatore.

Cozza nuovo allenatore della Gioiese: la nota ufficiale

“L’ASD Gioiese 1918 comunica di aver sollevato Francesco Arcidiaco dall’incarico di allenatore della prima squadra. Una decisione che arriva al termine di una lunga riflessione da parte dei vertici societari. La Gioiese ringrazia mister Arcidiaco per il lavoro svolto in questo periodo e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Contestualmente il Club del Presidente Filippo Martino è lieto di comunicare il nome del nuovo tecnico che siederà sulla panchina viola, ovvero Francesco Cozza“.

“Un nome che non ha bisogno di particolari presentazioni, vista la carriera stratosferica da calciatore e anche gli importanti traguardi raggiunti da allenatore. Una bandiera del calcio calabrese, ma soprattutto un’icona del calcio reggino, lui che è nativo di Cariati in provincia di Cosenza. La maglia amaranto è stata per una vita la sua seconda pelle e con essa ha scritto pagine indelebili del sodalizio di Reggio Calabria“.

“Proprio in riva allo Stretto ha iniziato la sua carriera di allenatore, facendo da secondo a Gianluca Atzori nel 2010. Col Catanzaro, invece, esordisce da primo allenatore, vantando con le aquile giallorosse una promozione in Prima Divisione 2011/2012. Pisa e ancora Reggina le tappe successive della sua ascesa, prima della vittoria del campionato di Serie D con la Sicula Leonzio nella stagione 2016/2017. Nelle ultime stagioni, Cozza si è cimentato sulle panchine di Taranto, Altamura e San Luca. Oggi, grazie al duro lavoro del Presidente Martino, del direttore sportivo Campolo, del direttore generale Sergi e di tutta la dirigenza, giunge a Gioia Tauro con tutta la grinta e la determinazione per tentare di compiere quello che potrebbe essere un autentico miracolo sportivo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.