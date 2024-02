Fenice Amaranto, che fatica: Gioiese battuta solo al 92′

StrettoWeb

La Gioiese proveniva da 14 sconfitte di fila. L’ultimo punto lo ha conquistato lo scorso 2 novembre, oltre tre mesi fa, nel pari contro il San Luca per 1-1. L’ultimo gol, invece, lo aveva realizzato il 10 dicembre, nella sconfitta interna contro il Ragusa per 1-4. Eppure oggi è stata a qualche secondo dal clamoroso pari al Granillo in casa della Fenice Amaranto, la quale ha agguantato la vittoria solo al 92′. La figuraccia resta, che per poco non si trasforma in disastro. Ma tanto anche questa volta verrà giustificata dai (sempre meno) sostenitori: “eh, ma la Gioiese ha cambiato tanto, sono arrivati giocatori bravi a gennaio con la nuova proprietà”.

La partita

Di questa sfida resta il bel colpo d’occhio dei supporters viola nel settore ospiti, i soliti cori contro Saladini, gli applausi a Cozza, il rispetto tra le due tifoserie (altro non sono che gioiesi che hanno sempre tifato Reggina) e un primo tempo moscio, fiacco. La cumbia della noia, per dirla alla Angelina Mango.

Nella ripresa ci pensa il solito Perri, unica luce di queste ultime settimane negative. Segna di testa l’1-0 e indirizza la gara a favore degli amaranto. Un vantaggio che sarebbe dovuto arrivare prima – e che sarebbe dovuto essere molto più sostanzioso, per una squadra che si professa di vincere il campionato – ma che arriva intorno all’ora di gioco. Non solo. Non serve a nulla. Perché al 77′ la Gioiese trova il clamoroso pari con Vasil. A un passo dal punto più basso della storia (più basso di quanto non sia già basso, probabilmente), a togliere le castagne dal fuoco ci pensa il difensore Zanchi al 92′, regalando i tre punti alla Fenice Amaranto. Che si salva per l’ennesima volta in pieno finale, a fatica, tanta fatica. Contro l’ultima della classe. Per miracolo.

Il tabellino

Marcatori: 54’ Perri, 74’ Vasil, 92′ Zanchi

Fenice Amaranto: Martinez (46’ Velcea); Parodi, Adejo, Cham; Martiner (85’ Lika), Mungo, Barillà, Perri (69’ Renelus), Porcino (85’ Zanchi); Provazza (70’ Zucco), Bolzicco. A disposizione: Kremenovic, Ingegneri, Belpanno, Rana. All. Trocini

Gioiese: Lando, Faye (24’ Toscano), Chazarreta, Poli (76’ Mandaglio), Oliveira, Montefusco (63’ Gorshidian), Lia (63’ Guerrisi), Zamani (56’ Sanchez), Vasil Teliz, Titizian. A disposizione: Smith, Maressa, Messaggi, Latella, All. Cozza

Arbitro: Benito Saccà (Messina). Assistenti: Giuseppe Minutoli (Messina), Alessio Reitano (Acireale)

Note – Ammoniti: Parodi; Recupero: 1’pt, 5’st; Spettatori: 4.064 di cui 227 ospiti

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.