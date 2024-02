Risultati Serie D: il Trapani vede la C, Vibonese sconfitta dal Casalnuovo

StrettoWeb

Dieci punti e una partita in più. Il Trapani sbanca Locri per 0-3 e vede la Serie C. Dopo l’inaspettata sconfitta del Siracusa a San Luca, i granata di Antonini sono a un passo dalla terza serie. E se la capolista approfitta della sconfitta aretusea, lo stesso non fa la Vibonese, che perde in casa del Real Casalnuovo e rimane a -5 dal secondo posto. Con la vittoria al 92′ contro la Gioiese, la Fenice Amaranto agguanta il quarto posto in compagnia dei campani. Così le due squadre staccano il Sant’Agata.

Risultati Serie D girone I, 27ª giornata

Locri-Trapani 0-3

Fenice Amaranto-Gioiese 2-1

Acireale-Licata 2-0

Canicattì-Castrovillari 4-2

Igea Virtus-Sant’Agata 2-0

Real Casalnuovo-Vibonese 2-1

Sancataldese-Ragusa 0-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 68 Siracusa 58 Vibonese 53 La Fenice Amaranto 43 Real Casalnuovo 42 Sant’Agata 40 Ragusa 36 Acireale 34 Licata 33 Igea Virtus 32 Canicattì 31 Akragas 29 Sancataldese 28 Locri 23 Portici 21 San Luca 21 (-1) Castrovillari 10 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0

