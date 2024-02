Gioiese, Martino torna sull’interessamento per la Fenice

StrettoWeb

“Faccio i complimenti a giocatori e staff, abbiamo giocato bene e sono contento della partita. Speravo quantomeno in un pareggio, ma cerchiamo di recuperare nelle prossime partite. Stiamo cercando di superare il classifica, cercando di andare ai playout o al ripescaggio. E’ difficile, ma non impossibile”. Così a Radio Febea il Presidente della Gioiese Filippo Martino al termine del match in casa della Fenice.

“A ottobre volevo un contatto con Ballarino, che per motivi lavorativi non potevo avere. Oggi abbiamo scambiato quattro chiacchiere, io sono proprietario della Gioiese ma nel mio cuore c’è la Reggina. Ballarino sta facendo bene per Reggio Calabria. Ora andrò a prendere il caffè con lui”.

