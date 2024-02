Fenice-Gioiese, Cozza durissimo: “deluso dalla Curva Sud”

StrettoWeb

“Dispiace solo del risultato, perché la squadra era ben messa, ha concesso poco e per due disattenzioni del singolo abbiamo perso una partita difficile da perdere. Non è facile in una settimana fare qualcosa di importante. A fine primo tempo purtroppo ho avuto tre infortuni e ho dovuto fare dei cambi forzati, giocando con sette under. Il risultato è bugiardo”. Così Ciccio Cozza, indimenticato ex Reggina ma da qualche giorno nuovo allenatore della Gioiese. Coi viola, l’ex capitano amaranto ha sfiorato il pari al Granillo in casa della Fenice, la quale ha agguantato la vittoria solo al 92′ con Zanchi.

“Oggi non mi sentivo in casa, perché non sono stato chiamato dalla tifoseria. Dalla Tribuna sì, ma dalla Curva no. Sono deluso da loro, mi aspettavo qualcosa, un riconoscimento, un coro, anche una cazzata. E’ una cosa che mi segna“, ha aggiunto Cozza, evidenziando il malcontento per il comportamento dei tifosi della Reggina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.