In una farmacia di Siderno installato per la prima volta l’innovativo sistema EASYWAY di Fastpharma | VIDEO

Sabato 17 febbraio presso la Farmacia Sidernese di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, è stato installato per la prima volta il sistema integrato EASYWAY di Fastpharma, società reggina specializzata nella realizzazione e ristrutturazione di farmacie che nel 2023 con questo sistema ha vinto il Premio Innovation & Research Award di Cosmofarma.

Il sistema consiste in un display posizionato all’ingresso della farmacia che permette, con un semplice tocco sullo schermo, la visualizzazione dei vari settori in cui sono esposti i prodotti ed un segnale luminoso si attiverà, per un tempo programmato, sia sul settore, sia sull’espositore dove è posizionato il prodotto desiderato.

La ricerca Fastpharma da sempre punta all’integrazione degli strumenti di lavoro tradizionali della farmacia con quelli della tecnologia digitale. In un mondo in cui tutto è “smart”, l’arredo Fastpharma si fa “intelligente”.

La nostra idea per il 2023 è quella di far interagire i clienti con i nostri espositori attraverso la nuova soluzione customer oriented ”EASYWAY” ideata da Fastpharma e applicata sui nostri arredi, assistendo il cliente nell’individuazione dei prodotti di suo interesse.

Un altro display può essere messo a disposizione del farmacista che, direttamente dal banco, su richiesta di un prodotto da parte del cliente, potrà, con un semplice tocco, indicare il settore richiesto.

Il sistema di funzionamento necessita di un normale impianto wireless che permetterà di installare “EASYWAY“ anche sui nostri arredi già esistenti senza la necessità di cablaggi.

Inoltre, in futuro è prevista un’implementazione dell’app che consentirà anche l’effettuazione dello shop on-line.

Fastpharma, con la proposta di arredi integrati “EASYWAY”, guarda alla nuova farmacia come spazio dinamico, da vivere ed esplorare.

Un po’ di storia di Giuseppe Scaramozzino

Giuseppe Scaramozzino ingegnere e titolare di Fastpharma, progetto nato quasi 20 anni fa con l’obiettivo di dare un volto nuovo, diverso, più innovativo, tecnologico e luminoso, alle farmacie. Scaramozzino nel 2006 dà il via al progetto Fastpharma e da li si allarga sempre più, si espande e arriva al Nord, dove l’azienda partecipa per la prima volta nel 2016 alla Fiera Cosmofarma a Bologna, una delle più importanti a livello europeo, prendendo parte a un concorso indetto per l’innovazione tecnologia da inserire negli arredi per le farmacie. L’anno dopo, nel 2017, alla seconda partecipazione, arriva la vittoria del premio, a cui si aggiunge un altro successo l’anno dopo. Nel 2019, invece, nuova nomination, prima dello stop per Covid. In quattro anni, due vittorie, con la premiazione davanti a 700 persone al Museo della Lamborghini, premiati dallo stesso Lamborghini in persona. Qui, Fastpharma fa il botto, il suo brand comincia a “spaccare” e così sono sempre di più le richieste in tutta Italia per la costruzione delle farmacie.

