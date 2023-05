Un’azienda reggina vince il primo premio per l’innovazione COSMOFARMA 2023

StrettoWeb

Fastpharma, Società reggina con sede commerciale a Milano, specializzata nella realizzazione e ristrutturazione di farmacie, ha conquistato la prima posizione nella speciale classifica che premia la soluzione più innovativa dell’anno in quel settore.

Per la verità, ‘evento non rappresenta una novità in quanto, non è la prima volta che Giuseppe Scaramozzino, titolare della Società, riesce nell’impresa di portare a casa il premio più ambito.

Sono infatti tre i premi ottenuti in altrettanti anni di partecipazione alla fiera, oltre ad altre due nomination, a dimostrazione della connotazione di azienda innovativa che l’ingegnere reggino è riuscito ad imprimere alla Fastharma.

Il premio quest’anno è stato assegnato per “Easyway” il nuovo sistema client friendly che consente al cliente, attraverso un touch screen posto all’ingresso della farmacia di scoprire lo scaffale in cui troverà il prodotto cercato e cui vi giungerà seguendo un percorso luminoso. Una soluzione semplice ma efficace e, soprattutto, innovativa

