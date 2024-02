Elezioni Regionali Sardegna: le FOTO dai seggi, si vota sino alle 22

StrettoWeb

Si vota da alcune ore per le elezioni regionali in Sardegna. Urne aperte sino alle 22:00 per eleggere il nuovo governatore e il Consiglio regionale. StrettoWeb seguirà lo spoglio delle schede in diretta dalle ore 06:30 di lunedì 26 febbraio. I candidati governatore sono Alessandra Todde per Pd-M5S, Lucia Chessa con Sardigna R-Esiste, Paolo Truzzu per il centrodestra e Renato Soru con la sua Coalizione sarda. In alto le immagini in diretta direttamente dai seggi sparsi per l’Isola.

La legge elettorale sarda

Un unico turno, sbarramento, vince chi prende un solo voto in più, è prevista la doppia preferenza di genere ed è consentito il voto disgiunto. Sono queste le caratteristiche della legge elettorale in Sardegna.

