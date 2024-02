Elezioni Regionali Sardegna: nel 2019 fu caos spogli, i risultati si seppero dopo un mese

StrettoWeb

Urne aperte da alcune ore per le elezioni regionali in Sardegna. Si voterà sino alle 22:00 per eleggere il nuovo governatore e il Consiglio regionale. Sono 1.447.761 i sardi chiamati al voto: di questi 709.840 sono uomini e 737.921 sono donne. StrettoWeb seguirà lo spoglio delle schede in diretta dalle ore 06:30 di lunedì 26 febbraio. Ma cosa successe nel 2019? Si votò il 24 febbraio e fu il caos totale: ci volle un mese per la proclamazione ufficiale dei 60 consiglieri regionali eletti e del presidente della Regione. Un’attesa dovuta all’impossibilità in molti seggi elettorali di completare lo spoglio nei tempi imposti per legge e per il conteggio delle schede fu demandato alla Corte d’appello di Cagliari.

La proclamazione ufficiale ci fu solo il 20 marzo: Christian Solinas ed il Centro/Destra vinsero con 364 mila voti e il 47,79% delle preferenze. Secondo arrivò il Centro/Sinistra con Massimo Zedda.

