Edgardo Greco resta in carcere: respinto il ricorso del serial killer-pizzaiolo di Cosenza

Il sogno di vedere Edgardo Greco protagonista della sua biopic su Netflix si frantuma: la Corte d’Appello di Lione ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dal difensore David Metaxas, lo stesso che aveva annunciato la volontà del colosso americano di girare una serie Tv sulla sua vita. Edgardo Greco, ribattezzato il serial killer- pizzaiolo, è stato arrestato nel febbraio 2023 in Francia, a Saint-Etienne, dove si era rifugiato durante la lunga latitanza.

Qui, aveva deciso di assumere l’identità di Paolo Dimitrio e darsi alla pizza: l’intento era sfuggire dal mandato di cattura per il duplice omicidio dei fratelli Bartolomeo avvenuto nel 1991, a Cosenza, nell’ambienti della ‘ndrangheta. Greco è stato anche condannato per tentato omicidio, ai danni di Emiliano Mosciaro, avvenuto sempre nello stesso anno. Nonostante il carcere, il killer-pizzaiolo non perde comunque la speranza: il legale ha fatto già sapere che il suo cliente farà ricorso in Cassazione.

