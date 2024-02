Una serie Netflix su Edgardo Greco, il serial killer-pizzaiolo di Cosenza

StrettoWeb

Il genere “true crime” attira tanto: sono tantissimi, infatti, i documentari e le serie tv che raccontano storie di serial killer, di terribili vicende di mafia, di casi giudiziari irrisolti. E tra un popcorn e la copertina sul divano, ci basta premere il pulsante del telecomando ed entrare nel magico mondo dei criminali. Che sia la più leggera “Mare Fuori” o la cruenta storia di Jeffrey Dahmer poco importa: le piattaforme di streaming continuano a fatturare milioni mentre noi guardiamo omicidi per rilassarci.

E per non farci mancare nulla, ecco che potrebbe arrivare anche une bella serie tv su un serial killer nostrano: Netflix sarebbe interessata a raccontare la “vivace” vita di Edgardo Greco, ex latitante calabrese condannato all’ergastolo per duplice omicidio di stampo mafioso avvenuto nella Cosenza del 1991 e per il tentato omicidio avvenuto sempre nello stesso anno.

Perché la vita di Edgardo non è solo legata ai loschi affari della ‘ndrangheta, ma anche alla fuga dall’Italia per rifugiarsi in Francia e cominciare la sua nuova vita da pizzaiolo sotto il falso nome di Paolo Dimitrio. A rivelare lo scoop è lo stesso avvocato di Greco, David Metaxas, tramite X. Netflix sarebbe interessata a raccontare la storia di Greco, la latitanza e, soprattutto, il suo iter processuale dove si è sempre dichiarato innocente e la cui unica colpa è quella di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.

La trama netflixiana potrebbe diventare ancora più avvincente nel momento in cui, molto presto, Greco potrebbe essere rilasciato: l’avvocato ha infatti presentato ricorso alla Corte di Lione per un cavillo giudiziario. Trattasi di un vizio procedurale che riguarda la composizione della camera d’inchiesta. La Cassazione ha accettato il ricorso e settimana prossima verrà emessa sentenza. Quindi, tra una settimana, Edgardo Greco potrebbe tornare libero e, chissà, essere l’attore protagonista della sua stessa serie tv.

