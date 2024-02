Crotone, altro annuncio di mercato a poche ore dal gong: arriva Battistini

StrettoWeb

“Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Matteo Battistini dal Calcio Lecco 1912. Il difensore lombardo, che spegnerà 30 candeline il prossimo 18 febbraio, lascia il Lecco dopo 83 presenze, le ultime 13 ottenute nella prima parte di questa stagione in Serie B. Battistini indosserà la maglia numero 13. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Matteo!”.

Così in una nota il Crotone annuncia un altro movimento in entrata, a poche ore dal gong sul mercato (ore 20), dopo l’arrivo di ieri di Gianmario Comi. Ufficiale il difensore Matteo Battistini dal Lecco. Arriva in prestito con diritto di riscatto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.