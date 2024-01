Crotone, porte girevoli in attacco: via Vuthaj, arriva l’ex Reggina Comi

StrettoWeb

Porte girevoli in attacco per il Crotone, che in queste ultime ore di mercato ha ufficializzato due operazioni: va via un attaccante e ne arriva un altro. Risoluzione con Vuthaj e dentro l’ex Reggina Gianmario Comi. “Il Football Club Crotone comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con Dardan Vuthaj. La società ringrazia il calciatore e gli augura un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. Per Vuthaj solo 6 presenze e una rete.

Comi arriva arriva a titolo temporaneo dalla Pro Vercelli. Nato a Torino, 32 anni da compiere il prossimo 5 marzo, Comi è un attaccante centrale affidabile ed esperto con oltre 300 presenze tra B e C. L’esordio in cadetteria con la Reggina dieci anni fa, con Dionigi in panchina. Per lui allora 35 presenze e 11 reti. Poi un lungo girovagare tra Serie B e C. Da 6 anni era alla Pro Vercelli, ora la nuova avventura.

Sempre con la Pro Vercelli, poi, si registra il movimento inverso, con la cessione in prestito del classe 2002 Luis Rojas.

