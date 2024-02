Cosenza, compleanno amaro: la Sampdoria passa al Marulla nella serata dei 110 anni

StrettoWeb

Troppa euforia. E il Cosenza si distrae. E’ amaro il compleanno dei rossoblu. La serata dei 110 anni di storia, comunque bella nell’atmosfera e nelle emozioni, si conclude amaramente per via della sconfitta interna. In uno stadio “Marulla” vestito a festa, con oltre 14 mila spettatori, passa la Sampdoria per 1-2. E’ accaduto quello che Caserta non voleva. Ieri aveva detto: “bella la festa, ma noi dobbiamo isolarci ed evitare di distrarci”.

E invece dopo mezz’ora la sua squadra è sotto di due reti. Darboe e De Luca fanno 0-1 e 0-2 in pochi minuti, tra 25′ e 28′. Indisturbato l’autore del primo gol, che piazza tutto solo col piattone dal limite; da bomber di razza il secondo, che si infila dietro la difesa e batte Micai da due passi. Il Cosenza è frastornato, stordito. Comincia a uscire fuori a fine primo tempo, ma combina poco. Idem nella ripresa. La Sampdoria tiene senza grossi affanni, anche dopo il gol dell’1-2 del solito Frabotta, che accorcia le distanze al 75′. Fino alla fine, però, non succede molto altro, nonostante un ricco recupero. Al Cosenza resta la bella festa, ma anche il rammarico per non aver potuto agguantare i playoff almeno per una notte.

Classifica Serie B

Parma 54 Cremonese 46 Como 45 Palermo 45 Venezia 45 Catanzaro 39 Cittadella 36 Modena 34 Bari 33 Brescia 33 Cosenza 32 Sampdoria 31 Reggiana 30 Pisa 30 Sudtirol 28 Ternana 25 Spezia 25 Ascoli 23 Feralpisalò 21 Lecco 20

