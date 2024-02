Cosenza, è qui la festa! 110 anni al “Marulla” in un’atmosfera da sogno

StrettoWeb

Una festa bellissima, un’atmosfera da sogno. Musica, suoni, luci, colori, oltre 14 mila anime rossoblu a urlare “Forza Cosenza” e “Auguri Cosenza”. Questa è, stasera, la festa per i 110 anni di storia del Cosenza Calcio. Un giorno speciale, una serata speciale, che tra l’altro anticipa l’anticipo di Serie B contro la Sampdoria. In un periodo storico importante per la squadra calabrese, forse uno dei più importanti. Consolidata in cadetteria da qualche anno, in questa stagione ha alzato l’asticella e – checché se ne dica – strizza l’occhio ai playoff, con obiettivi futuri più ambiziosi.

Intanto, questa sera, la Cosenza calcistica si gode il momento, in un San Vito-Marulla che indossa il vestito speciale, quello delle grandi occasioni. Nell’impianto cosentino sono oltre 14 mila, il record di quest’anno che eguaglia anche quello dell’anno scorso. Cittadini e tifosi sono arrivati appositamente da tutta la Provincia, con le Istituzioni dei numerosi Comuni, come si può vedere nelle foto a corredo. Sono tutti lì, a gustarsi la serata. Ci sono anche alcuni grandi ex recenti, come Baclet, Pascali e Loviso, applauditi e acclamati durante il giro di campo. Ma anche bambini provenienti dalle scuole e dalle calcio della città.

