Clamoroso Cateno De Luca: sbaglia treno e anziché a Messina arriva a Firenze!

Incredibile disavventura per il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, a Roma per degli incontri politici in vista delle imminenti elezioni europee. E’ lo stesso sindaco di Taormina a raccontare quanto successo: “dovevo prendere il treno per Villa San Giovanni invece sto per arrivare a Firenze. In 35 anni di aerei e treni non mi era mai successo”, spiega De Luca.

“Come è successo? Ero al telefono che parlavo animatamente ed ho preso il treno per Firenze che si trovava a fianco di quello per Villa. Nel frattempo hanno cambiato il binario ed io non me ne sono accorto e sono salito sul treno sbagliato. L’età avanza? Può essere”, conclude De Luca.

