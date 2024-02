Catania, il Premier Meloni è arrivata alla gigafactory 3Sun accolta dal presidente Schifani | LIVE

StrettoWeb

Il Premier Giorgia Meloni è arrivata a Catania alla gigafactory 3Sun, del gruppo Enel, che si appresta a passare, entro la fine dell’anno, dagli attuali 200 megawatt (MW) circa a 3 gigawatt (GW), diventando così la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa. Meloni è stata accolta, tra gli altri, dal presidente della regione Renato Schifani, dall’Ad di Enel Flavio Cattaneo, da Bernardo Mattarella (Invitalia), dal ministro Nello Musumeci, dal prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente Ars Gaetano Galvagno ed il Ministro Fitto.

Il presidente del consiglio arriva in Sicilia in un particolare momento politico: è in atto, infatti, una crisi all’interno della maggioranza di Centro/Destra con Fratelli d’Italia che sta polemizzando con agli altri partiti che fanno parte della maggioranza del presidente Schifani.

Catania, Meloni: “oggi altra vittima di violenza sessuale”

“Oggi è la Festa di Sant’Agata, una delle tre manifestazioni religiose più partecipate al mondo. Una storia che celebra una giovanissima martire della tradizione cristiana. E oggi c’è stata un’altra giovanissima vittima di violenza sessuale. Voglio dirlo per esprimere la mia solidarietà a lei e alla sua famiglia, al fidanzato, per dirle che lo Stato ci sarà e che lo Stato garantirà che sarà fatta giustizia. Scusate la digressione ma mi ha colpito molto questa notizia”. E’ quanto ha detto il premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Gigafactory Sun3 di Catania.

Importante investimento per Catania

L’investimento totale per la realizzazione della fabbrica da 3 GW ammonta a circa 600 milioni di euro, di cui all’impegno di EGP si aggiungerà un finanziamento dell’UE per quasi 118 milioni di euro. Si prevede che l’investimento aumenti l’occupazione locale diretta e indiretta, creando circa 1.000 posti di lavoro entro il 2024, oltre a fungere da catalizzatore per il rilancio di una catena del valore del fotovoltaico in Europa.

