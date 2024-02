Catania, Meloni a Palazzo degli Elefanti: “è un onore essere qui nel giorno della festa di Sant’Agata”

StrettoWeb

Il Premier Giorgia Meloni è giunta a Palazzo degli Elefanti a Catania dopo la visita al gigafactory 3Sun. Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia partecipa al ricevimento in occasione delle festività di Sant’Agata. Presenti fra gli altri il ministro Nello Musumeci ed il sindaco Trantino.

“Sono molto contenta di essere a Catania in un giorno particolarmente importante per la città, forse il giorno più importante dell’anno, la festa di Sant’Agata”, è quanto afferma il premier Giorgia Meloni. “Voglio ringraziare il sindaco Trantino per avermi dato la possibilità di vedere dal vivo quella che viene riconosciuta come una delle tre manifestazioni religiose più partecipate al mondo. E’ una lunghissima storia di amore quella che lega Sant’Agata ai catanesi. E’ una storia di fede e devozione che parla di identità e tradizione che sono tutte cose che io credo valga la pena di difendere particolarmente in questo tempo“, conclude Meloni.

